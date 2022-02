(Di mercoledì 23 febbraio 2022) AGI - Uomini della Dia di Napoli, della polizia e della Guardia di Finanza di Caserta stanno eseguendo un decreto di sequestroe di sottoposizione all'amministrazione giudiziaria di aziende, emesso dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere nei confronti di due fratellicon interessi nel settore del cemento e della ristorazione del Casertano. La loro contiguità al clan Belforte è emersa nell'ambito di una inchiesta giudiziaria, è uno dei due nel 2016 ha avuto una sentenza di condanna diventata definitiva in Appello a 5 anni e 5 mesi di reclusione. I collaboratori di giustizia indicano una delle loro aziende come perno di un sistema di riscossione del 'pizzo' da parte della cosca. I fratelli vengono definiti dai pentiti "le spie del pizzo", e attraverso la sovrafatturazione degli importi dovuti, gonfiando i costi rispetto alle effettive ...

Advertising

Agenzia_Italia : Un miliardo di beni sequestrato a imprenditori legati alla Camorra e alla 'Ndrangheta - EmilianoCarusel : @SoniaMelli @Faggio4 @PoliticaPerJedi 2399 immonili per un patrimonio di mezzo miliardo di euro: - FabioSeg61 : L’uomo da un miliardo di bonus: “Finti lavori per incassare i crediti” -

Ultime Notizie dalla rete : miliardo beni

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

... prodotti high - tech, calzature edi lusso sono le categorie alle quali il 24% ed il 21% ... Oltre undi prodotti venduti in 20 anni: dare una seconda vita ai prodotti nel DNA di Veepee ...... torna in audizione al Senato per illustrare alla commissione istruzione pubblica eculturali ... Si tratta di 1di euro, diviso in due voci: la prima per interventi in almeno 229 borghi su ...