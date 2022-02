Ucraina: Draghi, 'da summit Mediterraneo messaggio pace in momento forte tensione' (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Voglio ringraziare la Conferenza Episcopale Italiana e Sua Eminenza Cardinale Bassetti per l'invito all'evento di oggi sul Mediterraneo. Come ha detto Papa Francesco, lo scorso incontro a Bari ha segnato un momento di grande unità nelle Chiese del Mediterraneo, una testimonianza di pace. Mi auguro che un dialogo sul divino - che nasce dalla volontà di superare differenze, incomprensioni che affliggono gli uomini da secoli – porti un messaggio di fratellanza in un momento di forte tensione per l'Europa". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, intervenendo alla cerimonia di apertura del 'Mediterraneo frontiera di pace', promosso dalla Conferenza Episcopale ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Voglio ringraziare la Conferenza Episcopale Italiana e Sua Eminenza Cardinale Bassetti per l'invito all'evento di oggi sul. Come ha detto Papa Francesco, lo scorso incontro a Bari ha segnato undi grande unità nelle Chiese del, una testimonianza di. Mi auguro che un dialogo sul divino - che nasce dalla volontà di superare differenze, incomprensioni che affliggono gli uomini da secoli – porti undi fratellanza in undiper l'Europa". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario, intervenendo alla cerimonia di apertura del 'frontiera di', promosso dalla Conferenza Episcopale ...

