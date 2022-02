Suicidio Ue: per punire Putin paghiamo di più il gas (Di mercoledì 23 febbraio 2022) 00:00 Crisi Ucraina, sanzioni a Putin ma non così micidiali. 05:06 Inflazione record, se ne accorge solo Belpietro sulla Verità. 05:27 Italia riapre ai turisti, sì perché ce lo impone l’Europa. 06:15 La Raggi, giuro, la mettano a capo della commissione di un grande evento a Roma. Ormai vale tutto! 07:04 Gli appalti in Rai e gli arresti. 07:23 Giustizia, vi ricordate tutto il fango sul governatore Fontana per i soldi in Svizzera? Archiviato. Mortacci loro! 08:30 Riforma giustizia, Decaro pro referendum, tocca spiegarlo a Enrico Letta. 08:50 Renzi fa il martire in Senato. E ha ragione! 09:10 Il patto della barchetta di Conte e Di Battista. 09:57 Porsche in borsa. L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 23 febbraio 2022) 00:00 Crisi Ucraina, sanzioni ama non così micidiali. 05:06 Inflazione record, se ne accorge solo Belpietro sulla Verità. 05:27 Italia riapre ai turisti, sì perché ce lo impone l’Europa. 06:15 La Raggi, giuro, la mettano a capo della commissione di un grande evento a Roma. Ormai vale tutto! 07:04 Gli appalti in Rai e gli arresti. 07:23 Giustizia, vi ricordate tutto il fango sul governatore Fontana per i soldi in Svizzera? Archiviato. Mortacci loro! 08:30 Riforma giustizia, Decaro pro referendum, tocca spiegarlo a Enrico Letta. 08:50 Renzi fa il martire in Senato. E ha ragione! 09:10 Il patto della barchetta di Conte e Di Battista. 09:57 Porsche in borsa. L'articolo proviene da Nicola Porro.

