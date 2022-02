Siria: 'raid israeliani sul Golan, solo danni materiali' (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Un nuovo raid aereo israeliano è stato compiuto nelle ultime ore in Siria secondo quanto riferito dall'agenzia governativa Siriana Sana. Secondo la Sana l'attacco è stato compiuto sulla città di ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Un nuovoaereo israeliano è stato compiuto nelle ultime ore insecondo quanto riferito dall'agenzia governativana Sana. Secondo la Sana l'attacco è stato compiuto sulla città di ...

I guai europei che dovremo condividere col cattivo Putin. Alberto Negri ... dall'Afghanistan all'Iraq, dalla Siria alla Libia, per finire recentemente con il Mali, dove ...dei missili ai confini della Russia ma anche con la vicenda della Nato in Kosovo nel '99 e i raid su ...

Siria, capo Isis si fa saltare in aria durante raid Usa ordinato da Biden L'esercito Usa ha "eliminato dal campo di battaglia" il capo dell'Isis Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi durante un'operazione nel nord della Siria. Lo ha annunciato ...

