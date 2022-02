Senza slot per microSD i Samsung Galaxy S22? Si ovvia in questo modo (Di mercoledì 23 febbraio 2022) I Samsung Galaxy S22 non presentano lo slot per espandere la memoria tramite microSD, una grave pecca per molti utenti. Come riportato da ‘realmicentral.com‘, il colosso di Seul ha cercato, in qualche modo, di rimediare, promuovendo la realizzazione di alcune memorie esterne, che, tramite il connettore USB-C, possono facilmente essere collegate anche ai dispositivi. Le chiavette arrivano nei tagli di memoria da 64GB (MUF-64DA), 128GB (MUF-18DA) e 256GB (MUF-256DA). Parliamo di NAND Flash proprietarie, con connettività USB 3.2 Gen1 (retrocompatibili con lo standard USB 2.0). L’OEM asiatico ha parlato di una velocità di scrittura sequenziale fino a 400MB/s, pertanto in grado di trasferire centinaia di foto o video in 4K/8K in pochi secondi. Le memorie sono anche molto compatte, dal ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Inon presentano loper espandere la memoria tramite, una grave pecca per molti utenti. Come riportato da ‘realmicentral.com‘, il colosso di Seul ha cercato, in qualche, di rimediare, promuovendo la realizzazione di alcune memorie esterne, che, tramite il connettore USB-C, possono facilmente essere collegate anche ai dispositivi. Le chiavette arrivano nei tagli di memoria da 64GB (MUF-64DA), 128GB (MUF-18DA) e 256GB (MUF-256DA). Parliamo di NAND Flash proprietarie, con connettività USB 3.2 Gen1 (retrocompatibili con lo standard USB 2.0). L’OEM asiatico ha parlato di una velocità di scrittura sequenziale fino a 400MB/s, pertanto in grado di trasferire centinaia di foto o video in 4K/8K in pochi secondi. Le memorie sono anche molto compatte, dal ...

