Salvini avrà indossato la maglia con la faccia di Putin nell'incontro di oggi con Mattarella? (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Abbiamo già parlato delle continue giravolte di Matteo Salvini (e del suo partito) attorno al nome e alla figura di Vladimir Putin. Da sempre stimato per la sua forza politica in Russia e il suo peso nelle trattative internazionali, il leader della Lega ha più volte espresso ammirazione attraverso dichiarazioni e post social. Poi la crisi in Ucraina e il nuovo posizionamento del Carroccio nei confronti del numero uno del Cremlino. E questa mattina l'incontro tra il leghista e il Capo dello Stato Sergio Mattarella anche per parlare di quel che sta succedendo nel Donbass. Ma nel 2015, quando era europarlamentare, ecco cosa scriveva e cosa indossava. Salvini incontra Mattarella, ma è storia la sua maglia col volto di Putin Una foto iconica, con una maglietta indossata ...

