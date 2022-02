Roma, brutto scontro tra auto e ambulanza: gravissima 22enne (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Un violento impatto quello avvenuto nella notte appena trascorsa, tra martedì 22 e mercoledì 23 febbraio, a Roma, più precisamente nella zona di Torrevecchia. A scontrarsi, per cause ancora tutte da accertare, un’auto e un’ambulanza, che trasportava un paziente in ospedale, all’incrocio tra viale dei Monfortani e via dell’Acquedotto del Peschiera. Leggi anche: Roma, terribile scontro tra un autocarro e due auto: due feriti gravi, strada chiusa da ore (FOTO E VIDEO) brutto scontro tra auto e ambulanza a Roma Nel violento scontro ad avere la peggio è stata una ragazza di appena 22 anni, la conducente della vettura, che è stata trasportata in codice rosso, dal personale ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Un violento impatto quello avvenuto nella notte appena trascorsa, tra martedì 22 e mercoledì 23 febbraio, a, più precisamente nella zona di Torrevecchia. A scontrarsi, per cause ancora tutte da accertare, un’e un’, che trasportava un paziente in ospedale, all’incrocio tra viale dei Monfortani e via dell’Acquedotto del Peschiera. Leggi anche:, terribiletra uncarro e due: due feriti gravi, strada chiusa da ore (FOTO E VIDEO)traNel violentoad avere la peggio è stata una ragazza di appena 22 anni, la conducente della vettura, che è stata trasportata in codice rosso, dal personale ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, brutto scontro tra auto e ambulanza: gravissima 22enne - ermatw : RT @beatandlove: Comunque vero che “brutto litigio durante la gita fuoriporta a castel gandolfo” è un must per ogni coppia di roma e provin… - Iosonolagomma : RT @beatandlove: Comunque vero che “brutto litigio durante la gita fuoriporta a castel gandolfo” è un must per ogni coppia di roma e provin… - lovescarjo : RT @imtaurusxx: a Roma no eh brutto stronzo ?? - imtaurusxx : a Roma no eh brutto stronzo ?? -