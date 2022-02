Rally Svezia | la Pirelli va Sottozero

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ilditorna dopo un anno di assenza, ene approfitta per sfoggiare un nuovo pneumatico. In occasione della gara scandinava, l’unica sulla neve del calendario, il produttore milanese fornirà ai team la nuova gamma, pneumatici chiodati pensati appositamente per fondi innevati e ghiacciati. La specifica sarà disponibile sia per le1 che per le2, impegnate nelle classi WRC2 e WRC3. Inoltre, ledi nuova generazione saranno a disposizione per il Junior WRC, che fa il suo esordio stagionale proprio in. Per il “mundialito” M-Sport affiderà ai piloti under 25 la nuova Ford Fiesta in versione3, derivata dalla4 ma con quattro ruote ...