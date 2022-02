Paura nel calcio, perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero: incidente per Paulinho, distrutta la McLaren [VIDEO] (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il centrocampista Paulinho è stato coinvolto in un grave incidente, si sono registrati momenti di grande Paura nel mondo del calcio. Il calciatore non ha riportato danni fisici, ma il danno economico è stato veramente importante. Paulo Henrique Soares dos Santos, meglio conosciuto come Paulinho è un calciatore brasiliano classe 1994, gioca nel ruolo di centrocampista. Al suo arrivo in Spagna si paragonò addirittura a Messi. E’ cresciuto nelle giovanili del Bahia, poi l’esordio in prima squadra. Si trasferisce in Spagna, prima al Cordoba e poi al Cadice. Cambia tante maglie negli anni successivi: Eldense, Beira-Mar, Santa Clara, Farense e Portimonense. La grande occasione arriva con la chiamata del Porto. Si trasferisce in Cina, prima all’Hebei, attualmente è un calciatore dello Shanghai ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il centrocampistaè stato coinvolto in un grave, si sono registrati momenti di grandenel mondo del. Il calciatore non ha riportato danni fisici, ma il danno economico è stato veramente importante. Paulo Henrique Soares dos Santos, meglio conosciuto comeè un calciatore brasiliano classe 1994, gioca nel ruolo di centrocampista. Al suo arrivo in Spagna si paragonò addirittura a Messi. E’ cresciuto nelle giovanili del Bahia, poi l’esordio in prima squadra. Si trasferisce in Spagna, prima al Cordoba e poi al Cadice. Cambia tante maglie negli anni successivi: Eldense, Beira-Mar, Santa Clara, Farense e Portimonense. La grande occasione arriva con la chiamata del Porto. Si trasferisce in Cina, prima all’Hebei, attualmente è un calciatore dello Shanghai ...

