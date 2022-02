Napoli, Spalletti tesse le lodi di Osimhen: «È unico, ha qualità super» (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L’allenatore del Napoli Spalletti ha esaltato le qualità di Osimhen Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Barcellona ha esaltato le qualità di Victor Osimhen. Osimhen – «Ha una ferocia quando ti viene addosso, va ad attaccare gli avversari. Gli strappi da metà campo ad arrivare in fondo. Ha delle qualità super, che non facile trovare in tutti». LEGGI QUI LA CONFERENZA INTEGRALE L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L’allenatore delha esaltato lediLuciano, allenatore del, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Barcellona ha esaltato ledi Victor– «Ha una ferocia quando ti viene addosso, va ad attaccare gli avversari. Gli strappi da metà campo ad arrivare in fondo. Ha delle, che non facile trovare in tutti». LEGGI QUI LA CONFERENZA INTEGRALE L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sscnapoli : ?? #Spalletti “Dobbiamo cercare di essere sempre il Napoli. Abbiamo caratteristiche e qualità per offrire un buon ca… - antonio_gaito : #Inzaghi a DAZN ha tirato in ballo le assenze: “Mancavano giocatori importanti (2), ma dobbiamo essere più forti pu… - Sport_Fair : Il #Napoli si prepara per la partita contro il #Barcellona: battibecco tra #Spalletti e un giornalista durante la c… - NCN_it : #Renica: “Con Il #Barcellona mi aspetto una grande partita. Non penso che #Spalletti abbia sbagliato a #Cagliari”… - allgoalsnapoli : Notizie, interviste e filo diretto con i tifosi del azzurri nell’appuntamento radiofonico di Si Gonfia la Rete alla… -