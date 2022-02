Morto Mark Lanegan, Renga: “La sua voce era un abisso imperscrutabile” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) BRESCIA – “Senza parole. Addio Mark Lanegan. Per me hai sempre rappresentato il lato oscuro dell’esistenza… e la tua voce un abisso imperscrutabile”. Lo scrive sui social Francesco Renga (foto) a proposito della morte del rocker Mark Lanegan, scomparso ieri all’età di 57 anni. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 23 febbraio 2022) BRESCIA – “Senza parole. Addio. Per me hai sempre rappresentato il lato oscuro dell’esistenza… e la tuaun”. Lo scrive sui social Francesco(foto) a proposito della morte del rocker, scomparso ieri all’età di 57 anni. L'articolo L'Opinionista.

