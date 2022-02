Mascherine Ffp2 | stop all’obbligo in questi luoghi dal 1 aprile

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il 31 marzo termina lo stato di emergenza e non sarà rinnovato. Cambiano anche altre norme sulle restrizioni Il 31 marzo scade lo stato di emergenza del Paese e per la prima volta da quando c’è la pandemia in Italia non sarà rinnovato. La campagna vaccinale che ha coperto oltre l’80% della popolazione almeno con L'articolo proviene da Consumatore.com.

: l'obbligo di indossareper prendere parte a spettacoli all'aperto non sarà prorogato. Mentre per gli spettacoli al chiuso in cinema, teatri e locali di ......facciali filtrantiche coprano correttamente le vie aeree (bocca e naso) messi a disposizione ai candidati. Non deve essere consentito in ogni caso nell'area concorsuale l'uso di...In particolare, sarà sicuramente eliminato l’obbligo di tenere la mascherina Ffp2 in alcune situazioni. Sicuramente non sarà rinnovato l’obbligo per assistere agli spettacoli all’aperto. Per quanto ...Questa è finalmente la settimana di Carnevale, evento particolarmente atteso da bambini e genitori. E allora perché non trascorrere il weekend in allegria con un nuovo appuntamento di «Anch’io a teatr ...