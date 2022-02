Malore a 8 anni: bimba salva grazie alla telemedicina tra ospedale San Luca e Meyer (Di mercoledì 23 febbraio 2022) I medici del pronto soccorso di Lucca si sono messi in contatto con gli specialisti del Meyer per la gestione del ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 23 febbraio 2022) I medici del pronto soccorso di Lucca si sono messi in contatto con gli specialisti delper la gestione del ...

Advertising

m_robella22 : Napoli??23/02/22: ancora una morte improvvisa, ancora a Giugliano.??È NORMALE CHE GIOVANI MAMME SANE MUOIANO PER UN… - ParliamoDiNews : “Se n’è andato”. Walter non ce l’ha fatta, un malore improvviso lo ha ucciso a 57 anni - Notizie Dal Mondo #ESTERI… - franconemarisa : RT @Agente_Lisa: Una giornata di spavento per uno sciatore di 78 anni caduto a seguito di un malore e rimasto a terra privo di conoscenza p… - qn_lanazione : Malore a 8 anni: bimba salva grazie alla telemedicina tra ospedale San Luca e Meyer - Massimo50677458 : Erba, malore in palestra Grave uomo di 69 anni -