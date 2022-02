L’orgoglio di servire lo Stato nelle vignette di Antonio Mariella

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Questa pandemia, le sue restrizioni, le paure che ha generato e l’incertezza verso la quale ci ha proiettati, ci ha donato allo stesso tempo la consapevolezza di non essere soli. Qualcuno per noi c’è sempre, tra le strade deserte, al di là del telefono, oltre la soglia della porta di casa. Agli inizi dell’incubo chiamato “pandemia”, mentre noi vivevamo al calduccionostre case, con la tv accesa h24, con le mascherine ordinate da Amazon a prezzi esorbitanti, dopo aver svaligiato supermercati facendo scorta di gel igienizzanti e lieviti per assicurarci un riempitivo al tempo che improvvisamente si era fermatonostre cucine e nei nostri salotti, le forze dell’ordine erano in strada a combattere una guerra contro un nemico invisibile, armati di mascherine di cartone. Medici e infermieri non conoscevano più il fine ...