LIVE F1, Test Barcellona 2022 in DIRETTA: Norris in vetta, ma con le morbide. Ferrari subito dietro (Di mercoledì 23 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA DELLA MATTINA RED BULL, GIU’ LA MASCHERA: VETTURA MOLTO ESTREMA 17.42: Da segnalare poi importanti lavori alla sospensione anteriore della W13. Hamilton è fermo e tutto il team è davanti alla monoposto, per coprire l’operato dei meccanici sul set-up. 17.41: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: Norris, McLaren, 1m19.951s, C4 – 87 laps Leclerc, Ferrari, 1m20.165s, C3 – 80 Sainz, Ferrari, 1m20.416s, C3 – 57 Russell, Mercedes, 1m20.784s, C3 – 77 Hamilton, Mercedes, 1m20.929s, C3 – 50 Vettel, Aston Martin, 1m21.276s, C3 – 52 Tsunoda, AlphaTauri, 1m21.638s, C3 – 105 Verstappen, Red Bull, 1m22.246s, C2 – 137 Bottas, Alfa Romeo, 1m22.572s, C3 – 23 Alonso, Alpine, 1m22.622s, C2 – 111 Albon, Williams, 1m22.760s, C3 – 61 Schumacher, Haas, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARISULTATI E CLASSIFICA DELLA MATTINA RED BULL, GIU’ LA MASCHERA: VETTURA MOLTO ESTREMA 17.42: Da segnalare poi importanti lavori alla sospensione anteriore della W13. Hamilton è fermo e tutto il team è davanti alla monoposto, per coprire l’operato dei meccanici sul set-up. 17.41: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:, McLaren, 1m19.951s, C4 – 87 laps Leclerc,, 1m20.165s, C3 – 80 Sainz,, 1m20.416s, C3 – 57 Russell, Mercedes, 1m20.784s, C3 – 77 Hamilton, Mercedes, 1m20.929s, C3 – 50 Vettel, Aston Martin, 1m21.276s, C3 – 52 Tsunoda, AlphaTauri, 1m21.638s, C3 – 105 Verstappen, Red Bull, 1m22.246s, C2 – 137 Bottas, Alfa Romeo, 1m22.572s, C3 – 23 Alonso, Alpine, 1m22.622s, C2 – 111 Albon, Williams, 1m22.760s, C3 – 61 Schumacher, Haas, ...

