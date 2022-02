Lindsay Lohan debutta su TikTok e i fan si interrogano sulla pronuncia del suo cognome (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L'attrice Lindsay Lohan ha condiviso il suo primo video su TikTok e i fan si stanno chiedendo se hanno sbagliato la pronuncia del suo cognome da oltre venti anni. Lindsay Lohan ha pubblicato il suo primo video su TikTok svelando la giusta pronuncia del suo nome, momento che ha sorpreso molti dei suoi fan. A quanto pare molte persone hanno da sempre sbagliato questo dettaglio, nonostante la grande fama ottenuta dall'attrice fin da quando era una bambina. Nel filmato Lindsay Lohan saluta i suoi tanti follower che hanno quindi scoperto che il suo nome si pronuncia come Lowen, non Lo-han. Inaspettatamente, infatti, tra i moltissimi commenti sono stati in tanti a scrivere frasi come "Ho ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L'attriceha condiviso il suo primo video sue i fan si stanno chiedendo se hanno sbagliato ladel suoda oltre venti anni.ha pubblicato il suo primo video susvelando la giustadel suo nome, momento che ha sorpreso molti dei suoi fan. A quanto pare molte persone hanno da sempre sbagliato questo dettaglio, nonostante la grande fama ottenuta dall'attrice fin da quando era una bambina. Nel filmatosaluta i suoi tanti follower che hanno quindi scoperto che il suo nome sicome Lowen, non Lo-han. Inaspettatamente, infatti, tra i moltissimi commenti sono stati in tanti a scrivere frasi come "Ho ...

Advertising

drewmcshirt : Genitori in trappola con Lindsay Lohan da piccola rimarrà uno dei miei film preferiti per sempre…! - amicacatoblepa : Lindsay Lohan con una maglietta del Che e una collana fatta con i tappi della coca cola. Iconic. - TENVERIFESEA : Io quando ho scoperto che hallie annie in genitori in trappola erano interpretate entrambe da lindsay lohan - brooklynbubs : RT @anmanquii: @brooklynbubs jsjsjsjajaj sos lindsay lohan en un viernes d locos - anmanquii : @brooklynbubs jsjsjsjajaj sos lindsay lohan en un viernes d locos -