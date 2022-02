La vita ci passa davvero davanti agli occhi in punto di morte | lo studio

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) I risultati dei neuroscienziati dell’Università di Tartu, in Estonia, pubblicati sulla rivista Frontiers in Aging Neuroscience, possono spiegare perché, indi, le persone ricordano vividamente la loro. Loha rivelato dei modelli, riguardo al momento della, molto simili a quelli che la nostra mente genera durante il sogno. Gli scienziati stavano inizialmente studiando le onde cerebrali di un paziente epilettico di 87 anni, utilizzando un dispositivo per elettroencefalografia (EEG), ma durante lo, il paziente ha avuto un infarto ed è morto. La registrazione dell’EEG ha fatto luce su circa 900 secondi dell’attività cerebrale della persona: mentre la persona stava morendo, è stato rivelato un aumento delle onde cerebrali note come oscillazioni gamma che ...

Advertising

sbonaccini : ??Dal 4 marzo a #Bologna la mostra '#LucioDalla, anche se il tempo passa'. ??Il presidente @sbonaccini: Abbiamo tutt… - Lilliflo : RT @ClaudiaBreve: “È come se la mia vita fosse misteriosamente percorsa da due correnti elettriche: gioiosa positiva e disperata negativ… - VentagliP : RT @ClaudiaBreve: “È come se la mia vita fosse misteriosamente percorsa da due correnti elettriche: gioiosa positiva e disperata negativ… - gianmariablondy : RT @axelvassallo: #Masterpieces Oggi: “La dolce vita”.Dopo aver rinunciato ad un futuro da scrittore Marcello Rubini, giornalista romano ,p… - alycecappellaio : RT @DgSilvia: @alycecappellaio auguri meraviglia. Passa la più serena e piena d’amore giornata di festa che la vita ti possa regalare -

Ultime Notizie dalla rete : vita passa

Le dico solo che non ero mai entrata, in tutta la mia, in una sala operatoria. Alla mia tenera ... Amanda Lear poial capitolo soldi: 'Per il momento spendo tutto in cliniche e ospedali. Per ......microscopico passo avanti verso una'normale' che nella narrativa dai media mainstream è stato semplificato all'estremo, ed il messaggio che è stato trasmesso 'a reti unificate' è che si...Glielo avevano detto i colleghi che sarebbe stato qualcosa di travolgente. «Di più, vedere il film di GiuseppeTornatore sul maestro è stato uno shock. Meno male che mentre scorrevano le immagini ero s ...Stando al calendario delle edizioni passate, c'è chi è convinto che alla nuova edizione ... la Tavassi per lasciarsi alle spalle alcuni problemi che ha avuto nella sua vita privata. I rapporti con ...