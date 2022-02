Johnny Depp: i fan si scatenano sul web per fargli vincere l’Oscar (Di mercoledì 23 febbraio 2022) I fan di Johnny Depp si stanno scatenando sul web. Il perché sta tra le novità che accompagnano l’edizione degli Oscar 2022, in cui gli organizzatori hanno deciso di coinvolgere direttamente il pubblico dei social media per attribuire un premio all’attore o al film preferito. Vi raccomandiamo... Johnny Depp vs Amber Heard: la docuserie sul divorzio più famoso di Hollywood La statuetta si chiama Oscars Fan Favorite, e i fan di Johnny Depp stanno facendo di tutto per far volare in cima alle classifiche il loro beniamino, votandolo massicciamente per la sua partecipazione a Minamata, film drammatico diretto da Andrew Levitas. Negli ultimi anni l’attore è stato penalizzato dal cinema hollywoodiano per la vicenda legale di cui ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 23 febbraio 2022) I fan disi stanno scatenando sul web. Il perché sta tra le novità che accompagnano l’edizione degli Oscar 2022, in cui gli organizzatori hanno deciso di coinvolgere direttamente il pubblico dei social media per attribuire un premio all’attore o al film preferito. Vi raccomandiamo...vs Amber Heard: la docuserie sul divorzio più famoso di Hollywood La statuetta si chiama Oscars Fan Favorite, e i fan distanno facendo di tutto per far volare in cima alle classifiche il loro beniamino, votandolo massicciamente per la sua partecipazione a Minamata, film drammatico diretto da Andrew Levitas. Negli ultimi anni l’attore è stato penalizzato dal cinema hollywoodiano per la vicenda legale di cui ...

Advertising

ParliamoDiNews : Johnny Depp: i fan vogliono fargli vincere l`Oscar, ecco come #JohnnyDepp #minamata - ParliamoDiNews : Johnny Depp potrebbe vincere l`Oscar anche senza essere in nomination? La risposta è sì. Ecco perché - Il Fatto Quo… - positanonews : #Copertina Johnny Depp potrebbe vincere un Oscar senza avere la nomination, come è possibile? - pitou_i : @9alwaa Nn ana johnny depp fan - bizcommunityit : Oscar 2022, i fan di Johnny Depp aprono una campagna per fargli vincere la statuetta #social -