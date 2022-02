Iniziata l'evacuazione dell'ambasciata russa a Kiev (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La Russia ha iniziato l'evacuazione del suo personale diplomatico dall'Ucraina. Il portavoce dell'ambasciata russa a Kiev, Denis Golenko, ha confermato la notizia: la bandiera russa non sventolava più sul tetto della... Leggi su europa.today (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La Russia ha iniziato l'del suo personale diplomatico dall'Ucraina. Il portavoce, Denis Golenko, ha confermato la notizia: la bandieranon sventolava più sul tettoa...

Advertising

ennebici : #Ucrainarussia Iniziata evacuazione dell’ambasciata russa a Kiev. A pensar male si fa peccato ma ci si azzecca quasi sempre ... - lucma66 : Iniziata l'evacuazione dell'ambasciata russa a Kiev. - Corry08101961 : RT @steal61: ?????? #Breaking ?????? È iniziata l'evacuazione del personale di tutte le missioni diplomatiche russe in Ucraina - GiorgioAntonel1 : RT @steal61: ?????? #Breaking ?????? È iniziata l'evacuazione del personale di tutte le missioni diplomatiche russe in Ucraina - gipsy1966 : RT @steal61: ?????? #Breaking ?????? È iniziata l'evacuazione del personale di tutte le missioni diplomatiche russe in Ucraina -