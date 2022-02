I due obiettivi di Putin e il dilemma dell’Europa (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Con il riconoscimento russo dell’indipendenza delle repubbliche separatiste del Donbass, Vladimir Putin ha lanciato apertamente la sfida alle democrazie occidentali. È presto per sapere se il binario negoziale è ancora percorribile o, viceversa, se la diplomazia ha esaurito la sua funzione di ricomposizione pacifica del teatro ucraino. Putin, anche per esigenze interne, vuole sfruttare la situazione di crisi per catalizzare le energie di un sopito nazionalismo sovietico, disinnescando l’allargamento a est dell’Alleanza Atlantica. Truppe russe nel Donbass Le due repubbliche secessioniste russofone di Donetsk e Lugansk hanno proclamato lo scisma dalla sovranità ucraina, la cui integrità è stata vulnerata con la consacrazione di Putin che ha ordinato l’ingresso di contingenti militari nel Donbass. Tecnicamente la presenza russa nella ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Con il riconoscimento russo dell’indipendenza delle repubbliche separatiste del Donbass, Vladimirha lanciato apertamente la sfida alle democrazie occidentali. È presto per sapere se il binario negoziale è ancora percorribile o, viceversa, se la diplomazia ha esaurito la sua funzione di ricomposizione pacifica del teatro ucraino., anche per esigenze interne, vuole sfruttare la situazione di crisi per catalizzare le energie di un sopito nazionalismo sovietico, disinnescando l’allargamento a est dell’Alleanza Atlantica. Truppe russe nel Donbass Le due repubbliche secessioniste russofone di Donetsk e Lugansk hanno proclamato lo scisma dalla sovranità ucraina, la cui integrità è stata vulnerata con la consacrazione diche ha ordinato l’ingresso di contingenti militari nel Donbass. Tecnicamente la presenza russa nella ...

GiovaAlbanese : #Arrivabene sui contratti in scadenza alla #Juventus: «Discuteremo il rinnovo di #Dybala e degli altri. Lo faremo c… - biciPRO1 : Due vittorie e anche all'@uae_tour è già stato protagonista, anche se a cronometro @aka_muni l'ha beffato per 7'.… - lupazzottu : RT @GiovaAlbanese: #Arrivabene sui contratti in scadenza alla #Juventus: «Discuteremo il rinnovo di #Dybala e degli altri. Lo faremo con i… - salutegreen24 : (Adnkronos) - Sage Therapeutics e Biogen hanno annunciato che 'lo studio Coral, effettuato su pazienti con disturbo… - scaribel : @jacopo37150873 @GoalItalia Per quelli che sono gli obiettivi di quest'anno gli ultimi due pareggi vanno benissimo -