Fu arrestato in diretta tv: oggi confessa tutta la verità (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Uno dei celebri volti dell’Isola dei Famosi venne arrestato in Honduras durante una delle edizione del reality: svelato il retroscena. A breve partirà una nuova edizione dell’Isola dei Famosi, non tutti sanno però che in passato uno dei protagonisti venne arrestato. A spiegare il retroscena su Instagram ci ha pensato il diretto interessato: le sue parole. Il logo del famoso reality Mediaset (via Screenshot)Tra poco tornerà in onda l’Isola dei Famosi, che prenderà il via subito dopo la finale del GF Vip 6. In molti non sanno però un particolare retroscena riguardante la trasmissione. Infatti non tutti ricordano che Francesco Facchinetti nel 2006 fu scelto proprio come inviato per il reality show, che allora andava in onda su Rai Due. Proprio in quell’edizione il figlio d’arte venne arrestato dopo essere stato ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Uno dei celebri volti dell’Isola dei Famosi vennein Honduras durante una delle edizione del reality: svelato il retroscena. A breve partirà una nuova edizione dell’Isola dei Famosi, non tutti sanno però che in passato uno dei protagonisti venne. A spiegare il retroscena su Instagram ci ha pensato il diretto interessato: le sue parole. Il logo del famoso reality Mediaset (via Screenshot)Tra poco tornerà in onda l’Isola dei Famosi, che prenderà il via subito dopo la finale del GF Vip 6. In molti non sanno però un particolare retroscena riguardante la trasmissione. Infatti non tutti ricordano che Francesco Facchinetti nel 2006 fu scelto proprio come inviato per il reality show, che allora andava in onda su Rai Due. Proprio in quell’edizione il figlio d’arte vennedopo essere stato ...

Advertising

visitorcity : RT @TgrRai: Guarda #BuongiornoItalia del #23febbraio in #DIRETTA su @RaiTre: ?? #UcrainaRussia, timori degli imprenditori: l'interscambio co… - TgrRai : Guarda #BuongiornoItalia del #23febbraio in #DIRETTA su @RaiTre: ?? #UcrainaRussia, timori degli imprenditori: l'int… - Luccaindiretta : Rapinano la #farmacia e fuggono con l’incasso: arrestato uno dei due banditi per il colpo a #Capannori. Leggi ques… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Vercelli hanno arrestato un uomo, condannato in via definitiva a tre anni… - MarcoPizzi14 : Per me ha arrestato il suo compagno di merende Franzoni facendosi riprendere in diretta da Azzurra Barbuto… -