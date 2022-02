Fedez diventa un’opera d’arte alla Triennale di Milano grazie a Francesco Vezzoli (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La dualità è la tematica cardine che raffigura questa originale opera. Il bianco e il nero, l’imprenditore e l’artista, l’umano e il “Disumano“. Fedez viene reso immortale dall’artista bresciano Francesco Vezzoli grazie al ritratto del rapper intitolato Il pessimista narcisista e il narcisista pessimista. Vezzoli, amico dei Ferragnez, aveva già raffigurato Chiara Ferragni come una Madonna per Vanity Fair Italia. Inoltre aveva già firmato la cover di Mille, di Orietta Berti, Fedez e Achille Lauro. I due ritratti di Fedez mostrano la capacità dell’interprete di essere figura polarizzante e divisiva, anche su temi politici e di attualità. Fedez approda quindi per la prima volta alla Triennale di Milano, ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La dualità è la tematica cardine che raffigura questa originale opera. Il bianco e il nero, l’imprenditore e l’artista, l’umano e il “Disumano“.viene reso immortale dall’artista brescianoal ritratto del rapper intitolato Il pessimista narcisista e il narcisista pessimista., amico dei Ferragnez, aveva già raffigurato Chiara Ferragni come una Madonna per Vanity Fair Italia. Inoltre aveva già firmato la cover di Mille, di Orietta Berti,e Achille Lauro. I due ritratti dimostrano la capacità dell’interprete di essere figura polarizzante e divisiva, anche su temi politici e di attualità.approda quindi per la prima voltadi, ...

Advertising

VelvetMagIta : #Fedez diventa un’opera d’arte alla Triennale di Milano grazie a Francesco Vezzoli #VelvetMag #Velvet - GuendaRa : @sarettabri Lei fa così. Se ti punta per motivi suoi diventa esasperante. Ha fatto lo stesso con Fedez. Diventa rid… - rep_milano : La copertina del disco di Fedez diventa una scultura di Vezzoli: ora in Triennale, poi all'asta per Fondazione Tog - Marilen97832318 : RT @Lisaonthesofa: Evidentemente, per alcuni giornalisti, il ruolo del padre è solo quello di generare un figlio. Se poi si prende anche cu… - RobertoB120964 : RT @Lisaonthesofa: Evidentemente, per alcuni giornalisti, il ruolo del padre è solo quello di generare un figlio. Se poi si prende anche cu… -