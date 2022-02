Cremona | scoperta e denunciata responsabile di truffa online

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Milano, 23 feb. (Adnkronos) - Una ragazza di 19 anni, residente a Napoli, è stataperchè ritenutadi una. I carabinieri hanno ricevuto la denuncia del raggiro da parte di un uomo di Vescovato, in provincia di, che ai primi di dicembre dello scorso anno ha risposto a un'inserzione, presente su un sito di vendite, di una giovane donna che proponeva in vendita un bancale di pellet al prezzo molto conveniente di 190 euro. La vittima, dopo aver contattato il numero telefonico fornito nell'annuncio per di ottenere maggiori informazioni, ha deciso di comprare il materiale e, dopo, con alcuni messaggi, gli è stato richiesto di fornire la prova del pagamento della cifra pattuita per poi effettuare la spedizione. La vittima ha effettuato il ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cremona scoperta

LiberoQuotidiano.it

... Belle Arti e Paesaggio per le province di, Lodi e Mantova. Un museo dedicato ai ritrovamenti, le ipotesi future 'È unaeccezionale per il nostro paese, una vera propria necropoli ......Covid - 19 risultando positivo e verranno pertanto posticipati anche i concerti previsti a... Ma la brutta laringite prima e ladel contagio da coronavirus dopo, lo hanno costretto a ...Non voglio mancare di rispetto a un grande Teatro come la Scala. Nel suo loggione ebbi il mio “battesimo” operistico nella primavera del 1978 col “Tristan und Isolde” di Wagner diretto da Carlos Kleib ...Un emozionante gran finale, per ricordare che, nonostante i problemi e le difficoltà della vita, la cosa importante è “Ridere!”.