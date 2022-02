Conservatorio | le giornate dei lunghi coltelli | Antonio Verga all’attacco

Leggi su anteprima24

Benevento – "Tornasse a fare il docente, forse farebbe meno danni e il presidente della Consulta non ha più la mia fiducia". Si acuisce lo scontro all'interno del"Nicola Sala" raggiungendo livelli mai riscontrati in una Istituzione scolastica. Dopo la protesta degli studenti che reclamavano l'esercizio al diritto allo studio, il presidente uscente delha preso la parola nel corso di una conferenza stampa e non ha usato il fioretto, ma un'ascia. Ormai è una vera e propria guerra di posizione tra la presidenza e la direzione dell'istituto musicale affidata a Giosuè Grassia: il conflitto tra questi due vertici, iniziato lo scorso mese di settembre, si concentra sulla firma e la responsabilità della sottoscrizione dei contratti di lavoro con il personale ...