Bombardieri | “Nel dolore del Covid abbiamo costruito una comunità più forte e coesa”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Claudio, presidente di Unionchimica, ripercorre i momenti più concitati della pandemia, dal contagio vissuto sulla propria pelle alla grande generosità dell’imprenditoria orobica. All’inizio del 2020 la provincia di Bergamo viene colpita da un nemico sconosciuto e invisibile, capace di mettere in ginocchio non solo la Bergamasca, ma tutto il mondo. Purtroppo il nostro territorio ha pagato un prezzo altissimo in termini di contagi e di vite umane. “State parlando con uno che il virus l’ha conosciuto in prima persona – esordisce Claudio-. Sono stato ricoverato per 23 giorni all’ospedale Bolognini di Seriate e poi ho affrontato altre due settimane di segregazione in casa, finché non sono passato da positivo a negativo”. Durante la permanenza nella struttura sanitaria ha avuto modo di toccare con mano il lavoro incessante degli ...