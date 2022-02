AstraDoc | secondo appuntamento | arriva Daniele Gaglianone con “Il tempo rimasto”

Advertising

Venerdì 25 febbraio 2022 alle 20:30 al Cinema Academy Astra si proietta in anteprima a Napoli 'Il tempo rimasto' di Daniele Gaglianone (Italia, 2021 - 89'). É il secondo appuntamento di "AstraDoc - Viaggio nel cinema del reale", rassegna cinematografica curata da Arci Movie Napoli con Parallelo 41 Produzioni, Università degli Studi di Napoli Federico II.