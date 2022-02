Amici 21, anticipazioni: giornata di classifiche per gli allievi (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Amici 21, anticipazioni. Nella puntata di ieri gli allievi sono stati chiamati a dare i voti ai loro colleghi per chi andrà al serale. Arrivano le ultime anticipazioni di Amici 21. Il serale è sempre più vicino e la tensione sale sempre di più, sia trai i fan del programma che tra gli stessi allievi, dato Leggi su 2anews (Di mercoledì 23 febbraio 2022)21,. Nella puntata di ieri glisono stati chiamati a dare i voti ai loro colleghi per chi andrà al serale. Arrivano le ultimedi21. Il serale è sempre più vicino e la tensione sale sempre di più, sia trai i fan del programma che tra gli stessi, dato

Advertising

ParliamoDiNews : Lea un nuovo giorno, anticipazioni ultima puntata 1° marzo 2022 #Docnelletuemani #FoscaInnocenti #Grey’sanatomy #L’… - ParliamoDiNews : Love is in the air: anticipazioni 23 febbraio 2022, trama puntata #Docnelletuemani #FoscaInnocenti #Grey’sanatomy… - ParliamoDiNews : Una vita, anticipazioni dal 28 febbraio al 5 marzo 2022 #Docnelletuemani #FoscaInnocenti #Grey’sanatomy #L’amicagen… - ParliamoDiNews : Un posto al sole, anticipazioni 23 febbraio: Rossella, guarda chi sta arrivando! #Docnelletuemani #FoscaInnocenti… - ParliamoDiNews : Anticipazioni Una vita: Carmen si sente trascurata da Ramon, problemi in vista? #Docnelletuemani #FoscaInnocenti… -