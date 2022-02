Amanda Lear ha fatto testamento prima dell’intervento al cuore. L’artista svela: “È stato un brutto spavento” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Era gennaio scorso quando Amanda Lear si è dovuta sottoporre a una delicata operazione al cuore, che ha smosso di paura la diretta interessata, al punto da fare anche testamento. Ora che tutto è andato per il meglio Amanda Lear ha deciso di confessarsi e svelare le emozioni che ha provato in quei momenti, tutto ovviamente sempre con il suo solito sorriso. Amanda Lear e la scelta di fare testamento prima dell’operazione Showgirl e icona di stile francese e italiano, Amanda Lear ha da poco subito una delicata operazione al cuore a Zurigo. In un’intervista al settimanale Chi ha ripercorso con la mente gli attimi più importanti di questa sua brutta ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Era gennaio scorso quandosi è dovuta sottoporre a una delicata operazione al, che ha smosso di paura la diretta interessata, al punto da fare anche. Ora che tutto è andato per il meglioha deciso di confessarsi ere le emozioni che ha provato in quei momenti, tutto ovviamente sempre con il suo solito sorriso.e la scelta di faredell’operazione Showgirl e icona di stile francese e italiano,ha da poco subito una delicata operazione ala Zurigo. In un’intervista al settimanale Chi ha ripercorso con la mente gli attimi più importanti di questa sua brutta ...

