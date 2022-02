Alexander McQueen: a LA una mostra dedicata al geniale stilista (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il 24 aprile al County Museum of Art di Los Angeles aprirà i battenti una nuova mostra dedicata a Lee Alexander McQueen. Il compianto stilista inglese nei suoi vent’anni di attività ha introdotto inimitabili cambiamenti nel mondo della moda. I suoi abiti erano delle autentiche opere d’arte: esuberanti, tecnici, eclettici e virtuosi. Non a caso, Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il 24 aprile al County Museum of Art di Los Angeles aprirà i battenti una nuovaa Lee. Il compiantoinglese nei suoi vent’anni di attività ha introdotto inimitabili cambiamenti nel mondo della moda. I suoi abiti erano delle autentiche opere d’arte: esuberanti, tecnici, eclettici e virtuosi. Non a caso,

Advertising

vogue_italia : Se fingi di essere un'ereditiera, devi vestirti 'comme il faut': abiti di Alexander McQueen, borse Dior... - pupastra1973 : RT @Rominab_83: sono molto simile a manuel “ madddeche a titktonio te piacerebbe, te magna in testa a livello fisico e a livello mentale, n… - greccioli : RT @Rominab_83: sono molto simile a manuel “ madddeche a titktonio te piacerebbe, te magna in testa a livello fisico e a livello mentale, n… - _comedincanto : RT @Rominab_83: sono molto simile a manuel “ madddeche a titktonio te piacerebbe, te magna in testa a livello fisico e a livello mentale, n… - Rominab_83 : sono molto simile a manuel “ madddeche a titktonio te piacerebbe, te magna in testa a livello fisico e a livello me… -