'Vostro Onore', Accorsi è un giudice disposto a tutto pur di salvare suo figlio. La videointervista (Di martedì 22 febbraio 2022) È in arrivo su Rai 1 'Vostro Onore', la serie con protagonista Stefano Accorsi. Basata sulla serie israeliana 'Kvodo' e dal remake americano 'Your Honor' con protagonista Bryan Cranston, 'Vostro Onore'... Leggi su leggo (Di martedì 22 febbraio 2022) È in arrivo su Rai 1 '', la serie con protagonista Stefano. Basata sulla serie israeliana 'Kvodo' e dal remake americano 'Your Honor' con protagonista Bryan Cranston, ''...

Advertising

Rickyjiujitsu : @Bluefidel47 @AxlGuidato Eppure questo se lo possono rigirare ripetutamente su per il deretano. Vostro onore non ho altro da aggiungere. - irLemure : RT @trabs62: Sei un salsiccione? Lo ammetto Vostro Onore??????? - hmqxvcn : @neap_psycho @antonen76 @francescoviv Secondo me il quadrato nella formula sta per 'elevato alla seconda'. Seconda… - solospettacolo : Tv: Vostro Onore, Accorsi, dilemma tra etica e amore figlio - ZeilaCundari : RT @postdiam: La sua ipotetica ultima sera la passa attaccato a lei, non ho bisogno di altre dichiarazioni vostro onore #jeru -