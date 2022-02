Villareal Juve, gli esperti non hanno dubbi: “Segnerà il Goat” Ecco chi è (Di martedì 22 febbraio 2022) Questa sera si giocherà l’andata di finale dell’ottavo di Champions League; Ecco chi può essere il giocatore decisivo della Juventus. Un dato statistico per capire chi sarà decisivo contro il Villarreal? Sembra impossibile ma la Juventus, a poche ore dal delicatissimo match di Champions, ha già scoperto chi può essere l’uomo partita. Andiamo a vedere di chi stiamo parlando. Getty ImagesIl doppio pareggio con Atalanta e Torino ha smorzato l’entusiasmo in casa Juventus per l’arrivo di Vlahovic; questa sera, però torna la Champions League e i bianconeri non possono permettersi di sbagliare i primi novanta minuti dell’andata degli ottavi di finale. Delia Duran in versione catwoman: i concorrenti del Gf Vip impazziti per lei L’avversario non è dei più semplici; il Villarreal, infatti, è campione in carica dell’Europa League ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 22 febbraio 2022) Questa sera si giocherà l’andata di finale dell’ottavo di Champions League;chi può essere il giocatore decisivo dellantus. Un dato statistico per capire chi sarà decisivo contro il Villarreal? Sembra impossibile ma lantus, a poche ore dal delicatissimo match di Champions, ha già scoperto chi può essere l’uomo partita. Andiamo a vedere di chi stiamo parlando. Getty ImagesIl doppio pareggio con Atalanta e Torino ha smorzato l’entusiasmo in casantus per l’arrivo di Vlahovic; questa sera, però torna la Champions League e i bianconeri non possono permettersi di sbagliare i primi novanta minuti dell’andata degli ottavi di finale. Delia Duran in versione catwoman: i concorrenti del Gf Vip impazziti per lei L’avversario non è dei più semplici; il Villarreal, infatti, è campione in carica dell’Europa League ...

