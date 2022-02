Verso Napoli-Lazio, Sarri ritrova due titolari (Di martedì 22 febbraio 2022) La Lazio si prepara a sfidare il Marsiglia in Europa League, ma al contempo, resta vigile anche per quanto riguarda il match di domenica all’Olimpico con il Napoli. La squadra biancoceleste dovrà far fronte a due impegni importanti, prima in Europa e poi in Serie A, ma a quanto pare però, stando a quanto confermato da Pedullà, Maurizio Sarri può sorridere in vista di due rientri importanti. Francesco Acerbi, Lazio-GenoaInfatti, il tecnico ex Napoli potrà contare sulla presenza di Francesco Acerbi, il quale scalpita addirittura per una maglia da titolare. Il difensore è rientrato in gruppo e adesso punta ad esserci dal primo in campo per provare a battere gli azzurri che saranno reduci dal big match con il Barcellona previsto giovedì 24 febbraio. Tra i disponibili, però, non c’è soltanto ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 22 febbraio 2022) Lasi prepara a sfidare il Marsiglia in Europa League, ma al contempo, resta vigile anche per quanto riguarda il match di domenica all’Olimpico con il. La squadra biancoceleste dovrà far fronte a due impegni importanti, prima in Europa e poi in Serie A, ma a quanto pare però, stando a quanto confermato da Pedullà, Mauriziopuò sorridere in vista di due rientri importanti. Francesco Acerbi,-GenoaInfatti, il tecnico expotrà contare sulla presenza di Francesco Acerbi, il quale scalpita addirittura per una maglia da titolare. Il difensore è rientrato in gruppo e adesso punta ad esserci dal primo in campo per provare a battere gli azzurri che saranno reduci dal big match con il Barcellona previsto giovedì 24 febbraio. Tra i disponibili, però, non c’è soltanto ...

