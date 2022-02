Stefano Accorsi | Avrei voglia di fare una commedia

Leggi su tvzoom

(Di martedì 22 febbraio 2022): «Non sono un eroe ma per i miei figlii di tutto» Il Messaggero, pagina 23, di Gloria Satta. Un thriller che ha sullo sfondo un dilemma morale, un personaggio pieno di luci e ombre tra drammi e colpi di scena: per il suo ritorno in tv,ha indossato la toga di un giudice nella serie Vostro Onore, rifacimento di un successo israeliano già riadattato in America con Bryan Cranston. Diretta da Alessandro Casale e interpretata anche da Remo Girone, Betti Pedrazzi, Matteo Oscar Giuggioli, Barbara Ronchi, la serie andrà in onda su Rai1 dal 28 febbraio. L’attore, 50 anni, 4 figli (i primi 2 avuti da Laetitia Casta, i più piccoli dalla moglie Bianca Vitali) interpreta un magistrato tutto d’un pezzo: ma per proteggere il figlio che ha investito un piccolo criminale, un giorno ...