Spaccio di hashish in piazza Kennedy ad Avellino | dieci persone in manette

(Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNelle prime ore della mattinata, ad, Santa Paolina, Venticano, Serino, Montoro e Prata di Principato Ultra, i carabinieri del comando Provinciale di, con l’ausilio di militari del 10° Reggimento Carabinieri “Campania”, di tre unità del Nucleo carabinieri Cinofili di Sarno nonché di un velivolo del 7° Nucleo Elicotteri carabinieri di Pontecagnano in volo operativo, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale disu richiesta di questa Procura, nei confronti di 10, gravemente indiziate -allo stato delle indagini preliminari- di detenzione a fini di cessione e vendita di sostanze stupefacenti. L’indagine, avviata nel novembre del 2020 e condotta dai carabinieri della stazione ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Spaccio hashish

CorriereRomagna

... LA FILIERA AL DETTAGLIO DELLA DROGA Il terzo filone , portato avanti dai Carabinieri di Milazzo, ha permesso di documentare la filiera al dettaglio dellodi marijuana,, LSD e cocaina ......di Carbonia hanno tratto in arresto un giovane di 24 anni per detenzione ai fini didi ... circa 7 grammi di, 0,30 grammi di marijuana e 0,16 grammi di cocaina. Inoltre sono stati ...Smantellata fitta rete di spaccio. Nelle prime ore della mattinata odierna ... che detenevano e cedevano sostanze stupefacenti, prevalentemente di tipo hashish, a giovani assuntori (alcuni dei quali ...Stessa sorte è toccata a un 20enne romano, notato sempre nei pressi della stessa piazza di spaccio in possesso di ben 32 dosi di ... 8 di crack, 24 di hashish e 21 di eroina per un peso complessivo di ...