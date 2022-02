Spaccio di droga, arrestate cinque persone condannate in via definitiva (Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I carabinieri hanno eseguito cinque ordinanze di carcerazione emesse dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli (Ufficio Esecuzioni Penali) a carico di altrettante persone colpite da sentenze definitive di condanna per associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito e allo Spaccio di sostanze stupefacenti con l’aggravante del metodo mafioso. I reati sono stati commessi a Marcianise (Caserta). Si tratta in particolare del 31enne Francesco Piccirillo, che deve scontare la pena della reclusione di 9 anni e 8 mesi, del 30enne Gregorio Raucci (9 anni e 2 mesi), di Marco Viciglione, 37 anni (9 anni e 2 mesi), del 39enne Nicola Viciglione (10 anni e 2 mesi), tutti di Marcianise, e di Rosario Valenti, 31 anni di Niscemi (Caltanissetta), condannato a 9 anni e 10 mesi di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I carabinieri hanno eseguitoordinanze di carcerazione emesse dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli (Ufficio Esecuzioni Penali) a carico di altrettantecolpite da sentenze definitive di condanna per associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito e allodi sostanze stupefacenti con l’aggravante del metodo mafioso. I reati sono stati commessi a Marcianise (Caserta). Si tratta in particolare del 31enne Francesco Piccirillo, che deve scontare la pena della reclusione di 9 anni e 8 mesi, del 30enne Gregorio Raucci (9 anni e 2 mesi), di Marco Viciglione, 37 anni (9 anni e 2 mesi), del 39enne Nicola Viciglione (10 anni e 2 mesi), tutti di Marcianise, e di Rosario Valenti, 31 anni di Niscemi (Caltanissetta), condannato a 9 anni e 10 mesi di ...

Advertising

poliziadistato : Bari, in corso operazione #Squadramobile per contrasto al traffico di droga. Arrestate 43 persone per associazione… - _Carabinieri_ : Avellino: spaccio di droga a studenti delle superiori, alcuni dei quali minorenni. I #Carabinieri hanno arrestato 1… - umbriaOn : Tre giovanissimi di #Foligno trovati con mezzo chilo di #droga ad #Orte: #arrestati - anteprima24 : ** Spaccio di #Droga, arrestate cinque persone condannate in via definitiva ** - Damiano_Pagani : RT @_Carabinieri_: Avellino: spaccio di droga a studenti delle superiori, alcuni dei quali minorenni. I #Carabinieri hanno arrestato 10 per… -