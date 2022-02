Silvio Berlusconi sposa Marta Fascina, ecco la data delle nozze (Di martedì 22 febbraio 2022) “Annuncio imminente” ma anche “resistenza da parte dei figli di Veronia Lario“. Così Libero prima, Open poi hanno dato la notizia di un matrimonio già fissato, quello tra Silvio Berluconi e la fidanzata Marta Fascina. Ora Dagospia conferma la data: il prossimo 21 marzo. Le nozze dovrebbero essere celebrate ad Arcore. Sul sito diretto da Roberto D’Agostino si legge: “Il profumo delle margherite s’intreccerà con quello dei fiori d’arancio!”. Non solo, ci sono riferimenti dirette alle condizioni di Berlusconi: “… Invecchiato, stanco, ridotto a un cencio rispetto al ghepardo sventrapapere che abbiamo conosciuto. La comprensibile e umana paura di morire in solitudine lo spinge a salire all’altare un’ultima volta. A 85 anni i problemi di salute si sono moltiplicati, gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) “Annuncio imminente” ma anche “resistenza da parte dei figli di Veronia Lario“. Così Libero prima, Open poi hanno dato la notizia di un matrimonio già fissato, quello traBerluconi e la fidanzata. Ora Dagospia conferma la: il prossimo 21 marzo. Ledovrebbero essere celebrate ad Arcore. Sul sito diretto da Roberto D’Agostino si legge: “Il profumomargherite s’intreccerà con quello dei fiori d’arancio!”. Non solo, ci sono riferimenti dirette alle condizioni di: “… Invecchiato, stanco, ridotto a un cencio rispetto al ghepardo sventrapapere che abbiamo conosciuto. La comprensibile e umana paura di morire in solitudine lo spinge a salire all’altare un’ultima volta. A 85 anni i problemi di salute si sono moltiplicati, gli ...

Advertising

Corriere : Silvio Berlusconi e Marta Fascina avrebbero intenzione di sposarsi - LiciaRonzulli : In questi giorni di crisi in #Ucraina c’è nostalgia dello spirito di Pratica di mare e della politica estera di que… - fattoquotidiano : Sì allo stadio no ai tribunali. Ormai Silvio Berlusconi sembra aver sposato questa filosofia. L’ex premier non si è… - stivmerc : RT @flayawa: Il Giornale: “Crisi in Ucraina, ora la sinistra invoca Silvio Berlusconi come mediatore” Quando la stampa e la classe politi… - afcAle_ssl : RT @flayawa: Il Giornale: “Crisi in Ucraina, ora la sinistra invoca Silvio Berlusconi come mediatore” Quando la stampa e la classe politi… -