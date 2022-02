Silvia Toffanin debutta a Striscia la Notizia (con una camicetta che conquista) (Di martedì 22 febbraio 2022) L’esordio di Silvia Toffanin a Striscia la Notizia è stato un successo per quanto riguarda gli indici d’ascolto. La conduttrice di Verissimo, che sarà al timone del tg satirico di Canale 5 fino al 26 febbraio, ha debuttato al fianco di Ezio Greggio nella puntata del 21 febbraio. “Grazie a tutti, sono davvero felice“, ha esordito Toffanin prima di scherzare con il suo collega: “Le do del lei, perché naturalmente farà tutto lei questa settimana“. “No, mi scusi lei farà la sua parte glielo garantisco“, ha risposto ridendo Ezio Greggio. Vi raccomandiamo... Silvia Toffanin presto al bancone di Striscia La Notizia, con lei Ezio Greggio A ... Leggi su diredonna (Di martedì 22 febbraio 2022) L’esordio dilaè stato un successo per quanto riguarda gli indici d’ascolto. La conduttrice di Verissimo, che sarà al timone del tg satirico di Canale 5 fino al 26 febbraio, hato al fianco di Ezio Greggio nella puntata del 21 febbraio. “Grazie a tutti, sono davvero felice“, ha esorditoprima di scherzare con il suo collega: “Le do del lei, perché naturalmente farà tutto lei questa settimana“. “No, mi scusi lei farà la sua parte glielo garantisco“, ha risposto ridendo Ezio Greggio. Vi raccomandiamo...presto al bancone diLa, con lei Ezio Greggio A ...

Advertising

IlContiAndrea : Tra gli ospiti di #MichelleImpossible domani Massimo Ranieri, Ambra Angiolini, Nicola Savino, Rita Pavone, Anna Tat… - EzioGreggio : Complimenti a Silvia Toffanin per il debutto di ieri: @Striscia con lei e me ieri ha raggiunto un picco di oltre 5.… - 95_addicted : RT @EzioGreggio: Complimenti a Silvia Toffanin per il debutto di ieri: @Striscia con lei e me ieri ha raggiunto un picco di oltre 5.700.000… - alehugme3 : #tottieilary Secondo me è intervenuta la bff di Ilary, ovvero Silvia Toffanin, minacciandola di fare delle stories… - Bassa2376 : RT @EzioGreggio: Complimenti a Silvia Toffanin per il debutto di ieri: @Striscia con lei e me ieri ha raggiunto un picco di oltre 5.700.000… -