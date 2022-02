Serie A. Nessuno vuole lo Scudetto. Le gare in sospeso potrebbero diventare decisive (Di martedì 22 febbraio 2022) La Serie A non ha padroni. Nell’ultimo turno del campionato di Serie A è andato in scena un enorme “ciapanò”, un incredibile tresette a perdere. Nessuna delle prime cinque della Serie A è riuscita ad ottenere i tre punti. Sorride dunque il Milan che conserva, dopo il pari contro la Salernitana, la testa della Serie A a dispetto dell’Inter sconfitta in casa dal Sassuolo ammazzagrandi e del Napoli di De Laurentiis che emerge dalla bufera di Cagliari con un solo punto. Stesso destino per la Juventus di Agnelli che ha pareggiato il derby contro il Torino, mentre l’Atalanta continua a perdere posizioni. Erano anni che non assistevamo ad una competizione così serrata in Serie A. Le stesse tabelle statistiche continuano ad abbassare, di turno in turno, la media punti necessaria per vincere la ... Leggi su optimagazine (Di martedì 22 febbraio 2022) LaA non ha padroni. Nell’ultimo turno del campionato diA è andato in scena un enorme “ciapanò”, un incredibile tresette a perdere. Nessuna delle prime cinque dellaA è riuscita ad ottenere i tre punti. Sorride dunque il Milan che conserva, dopo il pari contro la Salernitana, la testa dellaA a dispetto dell’Inter sconfitta in casa dal Sassuolo ammazzagrandi e del Napoli di De Laurentiis che emerge dalla bufera di Cagliari con un solo punto. Stesso destino per la Juventus di Agnelli che ha pareggiato il derby contro il Torino, mentre l’Atalanta continua a perdere posizioni. Erano anni che non assistevamo ad una competizione così serrata inA. Le stesse tabelle statistiche continuano ad abbassare, di turno in turno, la media punti necessaria per vincere la ...

