Sergio Castellitto sarà il Generale Dalla Chiesa in una fiction per Rai 1 | prime anticipazioni

(Di martedì 22 febbraio 2022) Non è la prima volta che la storia delviene raccontata in tv. Lo ha fatto Mediaset e adesso lo farà anche la Rai. Se il volto che abbiamo visto per Canale 5 era quello di Giancarlo Giannini, per la Raia vestire i panni di Carlo Alberto. Un grande attore per un grande ruolo, un uomo, il, che ha dato la sua vita lottando contro la mafia e per lo stato. La serie Rai è di Lucio Pellegrini, co-prodotta da Raie Stand by me. Poche ancora le notizie che abbiamo: possiamo dirvi, stando alle, che andrà in onda prossimamente su Rai1, in occasione del 40° anniversariostrage ...

La serie andrà in onda su Rai1 in occasione dei 40 anni dalla strage di via Carini nei panni del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. È stata resa pubblica oggi la prima foto di sul set della serie diretta da Lucio Pellegrini, co - prodotta da Rai ...