Sergio Castellitto interpreterà il Generale Dalla Chiesa in una nuova serie tv (Di martedì 22 febbraio 2022) Sergio Castellitto interpreterà il Generale Dalla Chiesa, in occasione del 40° anniversario Dalla strage di via Carini, in una nuova serie tv co-prodotta da Rai Fiction e Stand by me. Sergio Castellitto reciterà nei panni del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa nella nuova serie televisiva di Lucio Pellegrini, co-prodotta da Rai Fiction e Stand by me, che andrà in onda prossimamente su Rai1, in occasione del 40° anniversario Dalla strage di via Carini, in cui la mafia uccise il Generale Dalla Chiesa, sua moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente di ... Leggi su movieplayer (Di martedì 22 febbraio 2022)il, in occasione del 40° anniversariostrage di via Carini, in unatv co-prodotta da Rai Fiction e Stand by me.reciterà nei panni delCarlo Albertonellatelevisiva di Lucio Pellegrini, co-prodotta da Rai Fiction e Stand by me, che andrà in onda prossimamente su Rai1, in occasione del 40° anniversariostrage di via Carini, in cui la mafia uccise il, sua moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente di ...

