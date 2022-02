Recensione Pinnacolando Circus | acrobazie con le parole

Leggi su tuttotek

(Di martedì 22 febbraio 2022) Icircensi sono pronti, gli imprevisti sono dietro l’angolo e tu, per preparati a questo gioco, leggi ladiCom’è nato il giocoHo avuto il piacere di fare due chiacchiere con l’autore, Matteo Curella, e così ho chiesto direttamente a lui di raccontarci come è nato questo gioco. Vi lascio alle suenasce da una bozza di idea negli anni 90, ma il progetto fu accantonato per mancanza di tempo da dedicare al suo sviluppo. Durante l’ozioso periodo di lockdown, mi ricordai di quel progetto di cui mio padre molti anni prima accennò a me, mia sorella e mio fratello. Avendo molto più tempo libero lo proposi ai miei fratelli, i quali mi stimolarono a riesumare l’idea e così ...