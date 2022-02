Psg, Pochettino conteso tra due big d'Europa (Di martedì 22 febbraio 2022) Mauricio Pochettino è un nome che sta stuzzicando la fantasia delle big d'Europa. Secondo quanto riporta Mail, infatti, il tecnico... Leggi su calciomercato (Di martedì 22 febbraio 2022) Mauricioè un nome che sta stuzzicando la fantasia delle big d'. Secondo quanto riporta Mail, infatti, il tecnico...

Advertising

pisto_gol : Secondo Fabio Capello il Psg di Pochettino-21 tiri totali,8 in porta-e il Real Madrid di Ancelotti-3 totali,0 in po… - Omojuwa : Pochettino cannot deliver glory to PSG. - Desi_Pitt : RT @UBTalks: Real Madrid to rival Manchester United for Mauricio Pochettino. ?? [@MailSport] #RealMadrid #rmfc #ManchesterUnited #ManUtd #… - mudeet4u : RT @UBTalks: Real Madrid to rival Manchester United for Mauricio Pochettino. ?? [@MailSport] #RealMadrid #rmfc #ManchesterUnited #ManUtd #… - pratyushanand36 : RT @UBTalks: Real Madrid to rival Manchester United for Mauricio Pochettino. ?? [@MailSport] #RealMadrid #rmfc #ManchesterUnited #ManUtd #… -