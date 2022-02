Marco Ligabue torna live | le date

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Marco Ligabue

RADIO DEEJAY

La Radio Bruno vince in casa di Luzzara per 73 - 56 grazie ai 24 punti diRustichelli ed i 15 di. Luzzara con 24 di Balasso e 12 di Bertolini. La classifica: Radio Bruno 22, Carpine 16, ...... batterista della Bertè e di, con il quale decide di realizzare concretamente il suo primo singolo, in collaborazione anche con Pierluigi Mingotti eGrasselli. Contemporaneamente però "...REGGIO EMILIA – Quinta giornata di ritorno del campionato di Promozione. Nel girone A solo una vittoria in trasferta, del Fidenza che vince 57-53 in casa del Magik (16 per Parmigiani per Fidenza, 16 p ...di Marco Galvani "Di noi stessi ce n’è uno solo. Arte, singolarità e molteplicità alle Botteghe d’Arte". E il Belvedere della Villa Reale diventa il luogo dove il ‘fare arte’ è l’occasione di scambio ...