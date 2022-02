LIVE – Bari-Picerno 1-0, Serie C 2021/2022: girone C (DIRETTA) (Di martedì 22 febbraio 2022) Grande attesa per il fischio d’inizio di Bari-Picerno, match del girone C di Serie C 2021/2022. Si gioca alle 21:00 di martedì 22 febbraio. Si recupera la ventiduesima giornata e le due squadre sono pronte a contendersi i tre punti. Potrete seguire la partita su Sportface.it che vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale e la cronaca del match al triplice fischio. SEGUI IL MATCH IN TV AGGIORNA LA DIRETTA Bari-Picerno 1-0 61? – Doppio cambio Picerno: dentro D’Angelo e De Ciancio, fuori Dettori e Pitarresi. 55? – …e viene anche ammonito Cheddira. Ha praticamente fatto tutto in 10 minuti. 53? – Cheddira che, segnaliamo, è entrato durante l’intervallo al posto di Paponi. Un impatto incredibile. 50? – Antenucci ... Leggi su sportface (Di martedì 22 febbraio 2022) Grande attesa per il fischio d’inizio di, match delC di. Si gioca alle 21:00 di martedì 22 febbraio. Si recupera la ventiduesima giornata e le due squadre sono pronte a contendersi i tre punti. Potrete seguire la partita su Sportface.it che vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale e la cronaca del match al triplice fischio. SEGUI IL MATCH IN TV AGGIORNA LA1-0 61? – Doppio cambio: dentro D’Angelo e De Ciancio, fuori Dettori e Pitarresi. 55? – …e viene anche ammonito Cheddira. Ha praticamente fatto tutto in 10 minuti. 53? – Cheddira che, segnaliamo, è entrato durante l’intervallo al posto di Paponi. Un impatto incredibile. 50? – Antenucci ...

