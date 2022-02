Ismea | 24 febbraio convegno su opportunità sostegno a imprese agroalimentari lombarde

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – Si terrà a Milano il prossimo 24presso l’Auditorium Testori il primo degli incontri organizzati dain collaborazione con alcune regioni, finalizzati a far conoscere leofferte dall’Istituto, adell’agricoltura e dell’agroalimentare italiano. L’appuntamento, promosso dall’assessore regionale all’Agricoltura Fabio Rolfi e dal presidente di, professor Angelo Frascarelli, vuole essere un’occasione di confronto sulla centralità del sistema agroalimentare in un momento complesso, da un lato condizionato dai costi crescenti delle materie prime e dell’energia, dall’altro in piena transizione verso la sostenibilità ambientale e l’innovazione tecnologica anche grazie alla nuova Pac e al Pnrr. Ad aprire ill’assessore Rolfi, a ...