Il vento e la neve sferzano l'Irpinia, diversi interventi dei Vigili del Fuoco (Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino oggi 22 febbraio, complice il forte vento che ha spirato su tutta l'Irpinia, sono stati impegnati in circa una trentina di interventi di soccorso. Questi hanno riguardato soprattutto parti pericolanti, come comignoli, lamiere, tetti, Alberi e rami. In città gli interventi più importanti sono stati effettuati presso il Palazzetto dello spot, dove sono state rimosse delle lamiere pericolanti, al corso Vittorio Emanuele per degli infissi pericolanti, in via Piave per delle lamiere pericolanti, in via Due Principati per una copertura divelta dalle forti raffiche di vento e in via Rocco Scotellaro, nel popoloso quartiere di San Tommaso, per la rimozione di un comignolo pericolante.

