Il M5s corre ai ripari: assemblea sul nuovo Statuto il 10 marzo. Non si voterà su Rousseau (Di martedì 22 febbraio 2022) Il M5s si prepara a mettere una toppa allo Statuto, dopo la decisione del tribunale di Napoli che terremotato i vertici grillini. Il 10 e 11 marzo il MoVimento proverà a ripetere la votazione bocciata dal giudice napoletano dell’agosto 2021, quando era stato modificato lo Statuto e poi eletto come presidente l’ex premier Giuseppe Conte. Un passaggio per certi aspetti formale, ma essenziale per evitare altri guai in tribunale ai Cinque stelle. In quegli stessi giorni, gli iscritti grillini dovranno anche votare per un’altra modifica allo Statuto, quella che permetterà anche al M5s di accedere ai finanziamenti pubblici del 2 per mille. In attesa del ricorso alla sospensiva arrivata da Napoli che sostanzialmente imporrebbe i voti per gli iscritti sulla piattaforma Rousseau, quello del 10-11 ... Leggi su open.online (Di martedì 22 febbraio 2022) Il M5s si prepara a mettere una toppa allo, dopo la decisione del tribunale di Napoli che terremotato i vertici grillini. Il 10 e 11il MoVimento proverà a ripetere la votazione bocciata dal giudice napoletano dell’agosto 2021, quando era stato modificato loe poi eletto come presidente l’ex premier Giuseppe Conte. Un passaggio per certi aspetti formale, ma essenziale per evitare altri guai in tribunale ai Cinque stelle. In quegli stessi giorni, gli iscritti grillini dovranno anche votare per un’altra modifica allo, quella che permetterà anche al M5s di accedere ai finanziamenti pubblici del 2 per mille. In attesa del ricorso alla sospensiva arrivata da Napoli che sostanzialmente imporrebbe i voti per gli iscritti sulla piattaforma, quello del 10-11 ...

Advertising

AlfaroliMarco : @vecchiotrombone @PetrazzuoloF Ci sarebbe un problemino: senza il 16% dei 5Stelle il PD perde di sicuro e se il M5S… - paola_giannone : @ugoarrigo E, soprattutto, niente più M5S? Tra Azione e M5S non corre buon sangue... - Giancar55944001 : RT @VisioneTv: Governo battuto stanotte per ben 4 volte. Il m5s corre a chiedere l'abolizione del green pass, e Lega e Fdi cercano di intes… - paccio69 : RT @VisioneTv: Governo battuto stanotte per ben 4 volte. Il m5s corre a chiedere l'abolizione del green pass, e Lega e Fdi cercano di intes… - EmyRoyaleagle : RT @VisioneTv: Governo battuto stanotte per ben 4 volte. Il m5s corre a chiedere l'abolizione del green pass, e Lega e Fdi cercano di intes… -