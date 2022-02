Harry | rinnovato l’affitto di Frogmore Cottage per aiutare la regina Elisabetta

(Di martedì 22 febbraio 2022) Secondo i media britannici, il principe - nonostante viva in California - avrebbe prolungato il contratto di locazione per tenere un indirizzo di domicilio a Windsor. E rimanere così tra i quattro Consiglieri di Stato designati a sostituire la sovrana quando non è in grado di svolgere le proprie funzioni

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Harry rinnovato

Vanity Fair Italia

... ma una solida realtà! Nel gennaio 2020 CBS all Access hala serie per una seconda ... un ex ufficiale dei servizi segreti della Flotta Stellare alle prese con l'abuso di sostanze;...Scacchi: una passione che travalica il tempo e arriva anche ad oggi, conslancio. Il fascino legato a questo gioco ha conquistato l'immaginario popolare da sempre: ... fino ad "Potter e ...I membri della royal family ne sono certi: Harry alle celebrazioni del 29 marzo non ci sarà. Perché partecipando svuoterebbe di senso la sua battaglia in tribunale per riavere la protezione di ...Harry prepara il ritorno in Inghilterra per aiutare la Regina positiva al Covid. Il divorzio da Meghan Markle è sempre più vicino.