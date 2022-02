Gf Vip, Barù incontra la sorella Fedra: “Non voglio rinunciare a un fratello” (Di martedì 22 febbraio 2022) La puntata del 21 febbraio del Grande fratello Vip è stata ricca di emozioni, soprattutto per alcuni dei concorrenti. Tra questi anche Barù, che dopo essersi salvato dall’eliminazione ha ricevuto una sorpresa da Alfonso Signorini: il conduttore gli ha fatto incontrare la sorella Fedra, che non vedeva da anni. I due hanno 13 anni di differenza e sono figli dello stesso padre, ma hanno madri diverse. La differenza di età e i diversi stili di vita li hanno portati ad allontanarsi e a non avere mai avuto un reale rapporto tra fratello e sorella. Si sono avvicinati nel 2018, alla morte del padre, ma da quel momento non si sono più visti né parlati. Una situazione che Fedra vuole cambiare, ricostruendo un rapporto con il fratello. “Sono ... Leggi su diredonna (Di martedì 22 febbraio 2022) La puntata del 21 febbraio del GrandeVip è stata ricca di emozioni, soprattutto per alcuni dei concorrenti. Tra questi anche, che dopo essersi salvato dall’eliminazione ha ricevuto una sorpresa da Alfonso Signorini: il conduttore gli ha fattore la, che non vedeva da anni. I due hanno 13 anni di differenza e sono figli dello stesso padre, ma hanno madri diverse. La differenza di età e i diversi stili di vita li hanno portati ad allontanarsi e a non avere mai avuto un reale rapporto tra. Si sono avvicinati nel 2018, alla morte del padre, ma da quel momento non si sono più visti né parlati. Una situazione chevuole cambiare, ricostruendo un rapporto con il. “Sono ...

