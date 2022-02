Francesco Totti e Ilary Blasi, dopo la voce sulla crisi la bomba: il retroscena choc (Di martedì 22 febbraio 2022) Ilary Blasi e Francesco Totti, terremoto nel gossip: vicini alla rottura, ha annunciato Dagospia. La coppia è di certo stata una delle più solide, almeno fino alle voci di una presunta crisi che ormai dominano le cronache rosa. Insieme da una vita, 17 anni di matrimonio e 3 figli dopo, è davvero tutto finito? Il 4 febbraio scorso si è consumato un litigio in famiglia, l’ennesimo e quello definitivo dicono i beninformati. E andando a ritroso dopo questa voce bomba, da mesi l’ex Capitano della Roma e la conduttrice non si mostrano più affiatati come un tempo sui social. Poche uscite con gli amici in comune e vacanze da soli, come quella di Ilary Blasi sulla ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 22 febbraio 2022), terremoto nel gossip: vicini alla rottura, ha annunciato Dagospia. La coppia è di certo stata una delle più solide, almeno fino alle voci di una presuntache ormai dominano le cronache rosa. Insieme da una vita, 17 anni di matrimonio e 3 figli, è davvero tutto finito? Il 4 febbraio scorso si è consumato un litigio in famiglia, l’ennesimo e quello definitivo dicono i beninformati. E andando a ritrosoquesta, da mesi l’ex Capitano della Roma e la conduttrice non si mostrano più affiatati come un tempo sui social. Poche uscite con gli amici in comune e vacanze da soli, come quella di...

Advertising

trash_italiano : Io già non riuscivo a lasciarmi andare nei rapporti. Dopo aver letto della presunta crisi tra Ilary Blasi e Frances… - Corriere : Totti e Ilary Blasi in crisi: la coppia verso la separazione dopo 17 anni - fanpage : Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbero vicini alla separazione dopo 17 anni di matrimonio - twocreatvre : RT @FredMosby_: Ma peggio della separazione dei Totti-Blasi ci saranno quelli che verranno a scrivere 'CI SONO TANTI PROBLEMI IN KWESTO MON… - teolanzalotta : RT @trash_italiano: Io già non riuscivo a lasciarmi andare nei rapporti. Dopo aver letto della presunta crisi tra Ilary Blasi e Francesco T… -